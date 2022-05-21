Эксперт предупредил о повышении цен на отдых внутри страны

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Сейчас никаких трендов на рынке туризма вычленить невозможно – все очень хаотично. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.
"Тем не менее, похоже, что цены на внутренних направлениях должны к лету вырасти на 20–30%, как и авиабилеты (правда, здесь рост предполагается где-то на 10%)", – отмечает экономист.
Как предположил эксперт, если Египет и Турция смогут принять российских туристов, то, возможно, это уменьшит рост цен на внутренних направлениях. Тем не менее, более точно что-то прогнозировать почти невозможно, добавил Черников.
Ранее в ГД выступили за увеличение отпуска выбирающим отдых в России. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что дополнительную неделю оплачиваемого отпуска необходимо предоставить тем гражданам, которые выбирают отдых внутри России.
По его словам, это поддержит не только отечественную туротрасль, но и самих граждан. Как предложил депутат, неделю отпуска можно выделить работнику в том случае, если не менее двух недель отдыха он проведет на российских курортах.
"Весна": российские отели
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