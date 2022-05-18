Ростуризм запускает программу бесплатных экскурсионных школьных поездок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ростуризм запускает программу бесплатных экскурсионных поездок для учащихся школ по своим и соседним регионам. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

"В этом году впервые запускается программа коротких школьных культурно-познавательных поездок, уже в этом году 100 тысяч школьников из 18 регионов, которые захотели участвовать в проекте, отправятся в поездки по интересным экскурсионным программам с возможностью познакомиться с историей и культурой родного края и соседнего региона", – отметила Догузова ТАСС.

Она уточнила, что в 2022 году на программу будет выделено 500 тысяч рублей, в последующие годы – по 1,5 миллиарда рублей. По словам Догузовой, с появлением этой программы каждый год смогут отправиться в путешествие по стране 200–300 тысяч детей.

Как отметила глава Ростуризма, программа, нацеленная на повышение доступности познавательного туризма для учащихся школ, открылась в 2022 году в рамках федерального проекта повышения доступности туристических продуктов Нацпроекта по развитию внутреннего туризма. Субъекты – участники программы получают субсидии и осуществляют определенные созданные турпакеты для учеников, а благодаря предоставляемым в рамках программы средствам появляется возможность компенсировать затраты на данную программу.

Ожидается, что стоимость поездки на каждого ребенка за счет бюджетов всех уровней составит не менее семи тысяч рублей, из которых пять тысяч будут гарантированно выделяться из федерального бюджета. Программа школьных поездок запланирована до 2024 года.

Ранее в Ростуризме сообщили, что уже более 300 тысяч путевок куплено по программе детского туристического кешбэка в этом сезоне. На карты родителям вернулись 4,7 миллиарда рублей.

Для участия в программе родителям необходимо выбрать лагерь, входящий в перечень программы, и оплатить путевку картой "Мир". При этом нет ограничений по возрасту и количеству смен, на которые ребенок может ездить со скидкой. Кроме того, карта "Мир" необязательно должна принадлежать родителю ребенка.