Названы самые популярные среди туристов российские регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самым популярным направлением у туристов за период с января по март 2022 года стала Москва. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

В список самых посещаемых российских регионов также вошли Краснодарский край, Ленинградская и Московская области, а также Санкт-Петербург.

Согласно исследованию, меньше всего туристов интересовали Кабардино-Балкария, Марий Эл, Тува, Севастополь и Чеченская Республика. По данным Росстата, всего с января по март 2022 года было совершено 24,1 миллиона поездок в пределах Российской Федерации.

Ранее на портале Russpass появилась подборка пяти лучших городских парков России. В список вошли парки, расположенные в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Кисловодске и Казани.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева заявила, что граждане, планирующие отправиться в отпуск после года работы, должны получить поддержку со стороны государства, особенно если они хотят отдохнуть с детьми. Депутат отметила, что поддержка детского отдыха также нуждается в усилении.

