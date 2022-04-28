В Госдуме призвали поддержать отправляющихся в отпуск россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Граждане, планирующие отправиться в отпуск после года работы, должны получить поддержку со стороны государства, особенно если они хотят отдохнуть с детьми, заявила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в разговоре с "Радио 1".
"Наступает период отпусков, летних каникул, сейчас очень важно поддержать граждан, чтобы они не чувствовали себя в какой-то подвешенной ситуации и, поработав в течение года, могли нормально отдохнуть, в том числе с детьми", – сказала Цунаева.
По ее словам, граждане, которые работают и воспитывают детей, особенно нуждаются в поддержке, несмотря на то что они имеют более стабильное положение, чем пенсионеры. Депутат отметила, что поддержка детского отдыха также нуждается в усилении.
Ранее замглавы комитета Госдумы по спорту Сергей Бурлаков призвал россиян не путешествовать за границу в период майских праздников. Он добавил, что в России достаточно мест, где можно хорошо отдохнуть. При этом тем, кто все же уезжает, следует не вступать в конфликты и не отвечать на провокации.
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