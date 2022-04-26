В Госдуме призвали россиян отказаться от поездок за границу в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Замглавы комитета Госдумы по спорту Сергей Бурлаков призвал россиян не путешествовать за границу в период майских праздников.

"Я бы советовал своим соотечественникам пока отдыхать в нашей стране. Не исключены провокации в адрес русских в европейских странах", – приводит слова депутата РИА Новости.

Он добавил, что в России достаточно мест, где можно хорошо отдохнуть. При этом тем, кто все же уезжает, следует не вступать в конфликты и не отвечать на провокации.

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России составили список самых дешевых и самых дорогих направлений для отдыха россиян весной. Наиболее доступные туры предлагают в ОАЭ и на Шри-Ланке, а самыми дорогими стали Индонезия, ЮАР, Монголия и ОМАН.