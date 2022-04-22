Собянин утвердил порядок выделения грантов на поддержку делового и молодежного туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство столицы окажет финансовую поддержку мероприятиям в сфере делового и молодежного туризма, а также субсидирует привлечение в город туристов старшего поколения. Постановление о порядке выделения грантов подписал Сергей Собянин.

Юрлица и ИП, организующие деловые мероприятия в форме конференций, конгрессов, форумов, корпоративно-деловых встреч, которые длятся не менее двух дней, смогут получить грант для частичной компенсации затрат на аренду помещения и/или технического оборудования, используемых для проведения мероприятия.

Такую поддержку смогут получить и организаторы международных, всероссийских и региональных мероприятий в сфере молодежного туризма, целью которых является популяризация научных знаний, ЗОЖ, культурных и национальных традиций, развитие творческого, профессионального и интеллектуального потенциала, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Максимальная сумма возмещения расходов на каждое мероприятие составит до 10 миллионов рублей.

Также правительство города будет компенсировать расходы туроператоров на привлечение в Москву туристов старше 55 лет. Туроператоры смогут получить 1 тысячу рублей компенсации за каждого путешественника. Сумма может быть увеличена в зависимости от продолжительности пребывания и других параметров.

Отбором претендентов на финансовую поддержку будет заниматься АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы". Вся необходимая информация о грантах будет размещена на сайте welcome.moscow.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова ранее сообщила, что в 2022 году регионы РФ получат более 100 миллиардов рублей благодаря программе туристического кешбэка. За год данной услугой смогут воспользоваться не менее 3 миллионов россиян. Спросом у граждан пользуются не только южные направления, но и культурно-познавательные поездки в города России.

Туристы планируют поездки в Казань, Нижний Новгород, Калининград, Самару, Тобольск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москву и другие города.

