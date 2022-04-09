Регионы РФ получат более 100 млрд руб благодаря программе кешбэка – Ростуризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В 2022 году регионы РФ получат более 100 миллиардов рублей благодаря программе туристического кешбэка. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.
"По нашим оценкам, в этом году региональные экономики получат от реализации программы с учетом всех мультипликаторов более 100 миллиардов рублей", – заявила Догузова.
В Ростуризме отметили, что ежедневно поездки в рамках программы приобретают около 100 тысяч человек. Отмечается, что в будущем намечено открытие осеннего окна продаж. Точные даты ведомство объявит позднее.
По словам Догузовой, в общем счете за год программой кешбэка смогут воспользоваться не менее 3 миллионов россиян, что является рекордным количеством. Спросом у граждан пользуются не только южные направления, но и культурно-познавательные поездки в города России.
"Сейчас с каждым днем все теплее, и это отличный повод отправиться в атмосферное путешествие по городам с богатой историей, хорошей инфраструктурой. Это Казань, Нижний Новгород, Калининград, Самара, Тобольск, Екатеринбург, города Золотого кольца: Суздаль, Владимир и другие. И, конечно же, Санкт-Петербург, Москва. Сейчас по таким направлениям выгодные цены, есть свободные места в отелях. А с кешбэком такое путешествие может быть еще доступнее", – заключила глава Ростуризма.
Ранее правительство РФ приняло решение о продлении программы туристического кешбэка до 15 апреля. По оценке премьер-министра Михаила Мишустина, благодаря продлению программы кешбэком смогут воспользоваться еще не менее 1,5 миллиона россиян.
Программу туристического кешбэка продлили до 15 апреля
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