Туроператорам РФ продлили отсрочку обязательств по несостоявшимся турам

Фото: depositphotos/borjomi88

Кабмин РФ продлил туроператорам возможность исполнить обязательства по несостоявшимся из-за COVID-19 турам до конца 2022 года. Данное постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что речь идет о путешествиях, которые были куплены у туроператоров до 31 марта 2020 года.

В Ростуризме пояснили, что решение касается исключительно туров в страны, которые были закрыты в 2021 году для поездок с туристическими целями или по ним были существенные ограничения.

"Значит, туроператор не мог в соответствии с постановлением предоставить предусмотренный равнозначный туристский продукт. По этим странам до конца этого года туроператоры должны предложить туристу аналогичный турпродукт или вернуть деньги", – отметила глава ведомства Зарина Догузова.

Она уточнила, что существуют направления, по которым была возможность исполнить коронавирусные обязательства до конца 2021 года. В связи с этим на эти страны принятое решение не распространяется, представители туротрасли должны исполнять свои обязательства по ним уже на данный момент – если это не сделано до конца прошлого года.

"Аналогичная принятому решению мера действовала в период 2020–2021 годов, она позволила бизнесу исполнить почти 90% имевшихся обязательств, а более чем 1,1 миллиона туристов получили услугу или вернули денежные средства. При этом более половины туроператоров еще в прошлом году полностью выполнили свои обязательства перед туристами, а туроператорский рынок избежал массовых банкротств", – подчеркнула Догузова.

По словам главы Ростуризма, на сегодняшний день сумма оставшегося долга равна менее пяти миллиардам рублей. Лишь за первый квартал 2022 года представители туристической сферы сократили долг практически на два миллиарда рублей – с 7 до 5 миллиардов рублей.

В начале сентября текущего года Зарина Догузова сообщила, что российские туроператоры сократили объем долгов перед туристами с 44 до 7 миллиардов рублей.

По ее словам, темпы исполнения обязательств невелики из-за закрытия ряда стран на фоне пандемии, однако она выразила надежду, что все долги будут возмещены по мере открытия границ.

Кроме того, до этого стало известно, что кабмин РФ принял решение о продлении программы туристического кешбэка до 15 апреля. Предполагается, что ей смогут воспользоваться еще не менее 1,5 миллиона россиян. Еще одной мерой поддержки туротрасли, принятой кабмином, стало освобождение гостиниц от уплаты НДС.

