Российские туроператоры сократили долги перед туристами до 7 млрд рублей

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Объем долгов российских туроператоров перед туристами сократился с 44 до 7 миллиардов рублей, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Догузовой, данная цифра постепенно сокращается, однако темпы уменьшения объема долгов пока невелики из-за закрытия ряда популярных туристических направлений.
"Азиатско-Тихоокеанский регион, собственно, закрыт, популярная Индонезия, соответственно, Таиланд и Вьетнам, Европа. То есть Юго-Восточная Азия и Европа в первую очередь влияют на то, что сумма теперь медленно очень сокращается", – объяснила глава Ростуризма.
Догузова выразила надежду, что туроператоры выполнят свои обязательства перед россиянами по мере открытия стран.
Ранее Догузова сообщила, что Федеральное агентство по туризму впервые создало комиссию для контроля за качеством туристических услуг. Она добавила, что Ростуризм внимательно наблюдает за ситуацией на туристическом рынке. Также проводится мониторинг в вопросе недобросовестного поведения в части ценообразования.
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