Москва лидирует среди регионов РФ по темпам восстановления турпотока в 2021 году

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москва является лидером по темпам восстановления турпотока среди регионов в 2021 году, также высокую динамику показывают Ростовская область, Алтайский Край, Севастополь и Чечня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Несколько десятков регионов показывают прирост числа отдыхающих к уровню доковидного 2019 года. Москва – абсолютный лидер по приросту: он составил более миллиона человек или плюс 31% к 2019 году. В первой десятке по темпам прироста также Ростовская область, Алтайский край, Севастополь, Чечня, Кабардино-Балкария и Сахалин", – рассказала Догузова.
Кроме того, по данным ведомства, туристическая отрасль регионов Черноморского побережья России также показывает хорошие темпы восстановления. Сегодня они превышают данные прогнозов и итоговые результаты текущего года имеют все шансы превзойти показатели 2019 года на 10–15%.
"Открытие популярных зарубежных направлений позитивно повлияло на рынок за счет повышения конкуренции. В итоге во второй половине лета цены на отдых внутри страны по пляжным направлениям даже упали на 10% от начала сезона в сегменте "три звезды", – пояснила Догузова.
Она уточнила, что Москва также лидирует в первые шесть месяцев по абсолютному числу туристов, останавливавшихся в отелях. Прямо за ней в рейтинге расположились Краснодарский край, Подмосковье, Санкт-Петербург, Крым и Татарстан. Первую десятку закрывают Свердловская область, Башкортостан, Нижегородская и Ростовская области.
Кроме того, по словам Догузовой, высоким туристическим спросом в первом полугодии пользовались Алтай, Байкал, Карелия и Дагестан.
Ранее Догузова объявила о продлении до 31 августа текущего окна продажи путевок в рамках программы туристического кешбэка. Текущее окно продаж должно было закончиться 31 июля.
Также глава Ростуризма сообщила, что программой с момента ее запуска успели воспользоваться уже более двух миллионов человек, а общая сумма купленных туров и оплаты мест проживания составляет 35,5 миллиарда рублей.
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