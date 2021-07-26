Ростуризм сформировал комиссию по контролю за качеством туристических услуг

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Федеральное агентство по туризму впервые создало комиссию для контроля за качеством туристических услуг. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
"У нас действует обязательная классификация отелей. Она предполагает обязательную круглосуточную работу ресепшен, ежедневную уборку, частоту смены постельного белья и полотенец и многое другое. И это вне зависимости от количества звезд", – пояснила она.
Догузова добавила, что Ростуризм внимательно наблюдает за ситуацией на туристическом рынке. Также проводится мониторинг в вопросе недобросовестного поведения в части ценообразования.
Ранее сообщалось, что туроператоры сократили с 44 до 7 миллиардов рублей объем долгов перед туристами, которые в прошлом году не смогли попасть за границу из-за пандемии. До конца года они вернут путешественникам еще 3 миллиарда рублей.
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