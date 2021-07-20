В РСТ дали прогноз, когда могут возобновиться полеты на курорты Египта

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в разговоре с Москвой 24 прокомментировал ситуацию с возобновлением полетов на курорты Египта.
Ранее Росавиацией был опубликован приказ, касающийся допуска авиакомпаний к выполнению международных рейсов по определенным направлениям. Из документа следует, что перевозчикам было отказано в заявках на полеты на египетские курорты: Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
По словам Барзыкина, ситуация с курортными направлениями Египта должна проясниться в ближайшее время.
"Она разрешится, как только комиссия Роспотребнадзора и Ростуризма закончит свою работу на курортах. Политическое решение по этому направлению принято. Так что это организационные вопросы, которые, конечно, будут разрешены", – считает эксперт.
Барзыкин подчеркнул, что в первое время после возобновления авиасообщения количество рейсов, скорее всего, будет не очень большим.
"На первых парах не только в Египет, но и в Турцию, и другие страны, с кем возобновлялось авиасообщение, полеты начинаются с минимума рейсов. Затем их количество постепенно наращивают. Это дает возможность отработать алгоритм приема и отправки туристов, отладить обеспечение безопасности", – объясняет собеседник Москвы 24.
Эксперт отметил, что на сегодняшний день на рынке выездного туризма продолжает лидировать Турция. Поездки на курорты этой страны составляют 70% от общего объема таких путевок, говорит Барзыкин. При этом путешественники начинают интересоваться Египтом, добавил он.
"Но их интересует бюджетный, безопасный Египет. Думаю, что спрос возрастет как раз к октябрю – ноябрю. Как только будет сетка назначения количества рейсов, операторы выложат свои предложения по датам, тогда и стоит начинать бронировать туры. Пока ситуация не прояснится, делать этого не нужно, чтобы потом не пришлось ничего отменять или переносить", – советует вице-президент РСТ.
До 8 июля 2021 года в России действовал запрет на полеты отечественных авиакомпаний на египетские курорты. Он был введен в 2015 году после крушения рейса авиакомпании "Когалымавиа", который следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Распоряжение об отмене запрета подписал Владимир Путин.
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