В РСТ дали прогноз, когда могут возобновиться полеты на курорты Египта

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в разговоре с Москвой 24 прокомментировал ситуацию с возобновлением полетов на курорты Египта.

Ранее Росавиацией был опубликован приказ, касающийся допуска авиакомпаний к выполнению международных рейсов по определенным направлениям. Из документа следует, что перевозчикам было отказано в заявках на полеты на египетские курорты: Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

По словам Барзыкина, ситуация с курортными направлениями Египта должна проясниться в ближайшее время.

"Она разрешится, как только комиссия Роспотребнадзора и Ростуризма закончит свою работу на курортах. Политическое решение по этому направлению принято. Так что это организационные вопросы, которые, конечно, будут разрешены", – считает эксперт.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии На мой взгляд, полететь в Египет можно будет уже в первой половине августа.

Барзыкин подчеркнул, что в первое время после возобновления авиасообщения количество рейсов, скорее всего, будет не очень большим.

"На первых парах не только в Египет, но и в Турцию, и другие страны, с кем возобновлялось авиасообщение, полеты начинаются с минимума рейсов. Затем их количество постепенно наращивают. Это дает возможность отработать алгоритм приема и отправки туристов, отладить обеспечение безопасности", – объясняет собеседник Москвы 24.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии Важный фактор в том, что в Египте сейчас очень жарко. Основной сезон – это октябрь – ноябрь. К тому времени, конечно, это направление уже развернется. Поэтому и особой необходимости в большом количестве рейсов сейчас не будет.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день на рынке выездного туризма продолжает лидировать Турция. Поездки на курорты этой страны составляют 70% от общего объема таких путевок, говорит Барзыкин. При этом путешественники начинают интересоваться Египтом, добавил он.

"Но их интересует бюджетный, безопасный Египет. Думаю, что спрос возрастет как раз к октябрю – ноябрю. Как только будет сетка назначения количества рейсов, операторы выложат свои предложения по датам, тогда и стоит начинать бронировать туры. Пока ситуация не прояснится, делать этого не нужно, чтобы потом не пришлось ничего отменять или переносить", – советует вице-президент РСТ.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии Думаю, Египет должен быть на 15–20% дешевле Турции. Повторюсь, россияне ждут бюджетный Египет. Этот сегмент потребителей и будут привлекать.

До 8 июля 2021 года в России действовал запрет на полеты отечественных авиакомпаний на египетские курорты. Он был введен в 2015 году после крушения рейса авиакомпании "Когалымавиа", который следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Распоряжение об отмене запрета подписал Владимир Путин.