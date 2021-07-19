Росавиация отказала перевозчикам в заявках на полеты в Египет – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Росавиация опубликовала приказ о допусках авиакомпаний к выполнению международных рейсов по определенным направлениям, причем в документе отмечаются отказы по 231 направлению из аэропортов РФ на курорты Египта.
Как сообщает РБК, ни одна авиакомпания не получила новых допусков на полеты в Египет.
"Отказ в допуске авиакомпаний к выполнению регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх связан с отсутствием рекомендаций Оперативного штаба по частотности и количеству полетов на курорты Египта", – отметил собеседник издания, представляющий Минтранс.
По информации Росавиации, в египетском направлении согласованы отдельные полеты из Москвы и некоторых региональных аэропортов. Лайнеры допускаются в Каир.
8 июля Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому снимается рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров на курорты Египта. Также документ снимает запрет на полеты чартерных рейсов.
Их могут возобновить в августе текущего года. Окончательное решение будет принято после визита в Египет российских экспертов, которые оценят эпидемиологическую ситуацию в стране.
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