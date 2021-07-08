Путин отменил рекомендацию воздерживаться от продаж туров на курорты Египта

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Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому снимается рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров на курорты Египта. Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее глава государства отменил указ о запрете на полеты чартерных рейсов на курорты Египта, принятый в 2015 году. Документ признан "утратившим силу".

Запрет на поездки в Египет был введен в 2015 году после авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Диспетчеры потеряли связь с лайнером Airbus A321 компании "Когалымавиа", который вскоре разбился. По данным ФСБ, причиной катастрофы стал теракт.