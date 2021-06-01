В АТОР назвали условия въезда туристов в страны, с которыми возобновляется авиасообщение

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Въезд в страны, с которыми РФ возобновляет авиасообщение, будет осуществляться на разных условиях. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
С 10 июня возобновится регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Люксембургом, однако эти страны не принимают туристов из России, за исключением отдельных категорий. Маврикий остается полностью закрытым для туристов из всех стран, в том числе из РФ.
Возобновляются регулярные рейсы в Ливан, однако это немассовое направление, так что стоимость перелета будет высокой, предупредили в АТОР.
С 10 июня на регулярной основе будут выполняться рейсы в столицу Марокко Рабат. Страна готова принимать путешественников из России, однако аэропорт находится слишком далеко от туристических мест. Еще одна проблема – высокая стоимость билетов.
Также будет восстановлено авиасообщение со столицей Хорватии Загребом. В АТОР предполагают, что из-за удаленности от курортных городов рейсы не будут востребованы у туристов.
С 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва – Тирана один раз в неделю. Страна готова принимать российских туристов без визы и ПЦР-тестов. В то же время у страны скромный номерной фонд, так что полностью заменить турецкие курорты она не сможет.
По итогам заседания стало известно о возобновлении авиасообщения с Великобританией со 2 июня. Что касается Турции и Танзании, запрет на полеты в эти страны продлен до 21 июня.
Кроме того, принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва – Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе. Также возрастет количество совершаемых перелетов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таржикистан, Египет и Сербию.
Ранее туроператоры составили топ-5 городов для бюджетного отдыха в июне. Несмотря на высокий спрос, недорого можно съездить в Сочи, Крым, Анапу, Калининград и Санкт-Петербург.
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