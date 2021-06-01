В РСТ оценили продление приостановки авиасообщения с Турцией

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) прокомментировали продление приостановки авиасообщения с Турцией до 21 июня. Об этом пишет "Интерфакс".
Как предположила пресс-секретарь союза Ирина Тюрина, решение Оперштаба станет новым тяжелым ударом для турбизнеса.
"У туроператоров и турагентств уже возникли серьезные проблемы с туристами, которые не понимали, смогут ли они лететь в Турцию после 1 июня", – рассказала Тюрина.
Она подчеркнула, что 60% из полумиллиона туристов, купивших путевки в Турцию на период до конца мая, не изменили направление поездки и продолжили ждать открытия авиасообщения со страной.
"Получается, что теперь к этим сотням тысячам туристов добавляются еще примерно полмиллиона тех, кто приобрел туры в Турцию на июнь и далее", – объяснила Тюрина.
По мнению пресс-секретаря, туроператоры в данный момент не могут предложить полноценной альтернативы путевкам в Турцию. Причиной тому – закрытые зарубежные направления и почти полное отсутствие мест на российских курортах.
"Сейчас из-за продления запрета часть туристов начнут все же требовать возврата средств, а из чего их возвращать, когда нет продаж?" – подчеркнула специалист.
Тюрина назвала сложившуюся ситуацию беспрецедентной для туристического рынка. Она предположила, что открытые Оперштабом направления не помогут турбизнесу.
"И Хорватия, и Марокко, и тем более Маврикий не пользуются массовым спросом. Но даже и туда количество рейсов строго ограничено", – заключила эксперт.
Ранее стало известно, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией. Ограничения на полеты в эти страны будут действовать до 21 июня текущего года.
При этом РФ с 10 июня возобновит авиасообщение с восемью странами. Самолеты будут летать в Австрию, Албанию, Ливан, Венгрию, Маврикий, Люксембург, Хорватию и Марокко.
Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение с 8 странами
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