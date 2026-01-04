Собянин: силы ПВО сбили три дрона на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны РФ ликвидировали еще три беспилотника, которые летели на столицу. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В настоящее время на месте падения обломков аппаратов работают специалисты экстренных служб, уточнил он.

Атака вражеских дронов на столицу началась в воскресенье, 4 декабря. По последним данным, на подлете к Москве уничтожено уже 39 БПЛА.

На фоне этого временные ограничения были введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Аналогичные меры применялись в отношении авиагавани Внуково, однако были сняты спустя время.