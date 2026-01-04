Ограничения на полеты сняты в аэропорту Внуково

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Внуково сняты, сообщили в Росавиации.

Там добавили, что такие меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Уточнялось, что авиагавань предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работ.

"В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, онлайн-площадках авиаперевозчиков, а также через чат-бот", – уточнили в аэропорту.

В авиагавани отметили, что сотрудники аэропорта и авиакомпании проводят все необходимые мероприятия, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.

Временные ограничения были введены в аэропорту Внуково вечером в воскресенье, 4 января. Уточнялось, что авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В связи с этим авиакомпании были вынуждены вносить изменения в расписание рейсов. Вместе с тем для пассажиров, чьи полеты задерживались, было предоставлено обслуживание в полном соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.