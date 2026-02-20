Первый национальный Музей памяти откроется в Москве

Фото: ТАСС/Мартин Шахбазян

Первый национальный музей памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа, заработает в Москве. Экспонаты будут основаны на архивных материалах проекта "Без срока давности", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Его открытие может пройти уже в 2026 году.

"Увековечивание памяти о жертвах геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны – одно из ключевых направлений работы по патриотическому воспитанию и историческому просвещению подрастающего поколения, важность которого обозначена на общенациональном уровне", – подчеркнула пресс-служба департамента культуры Москвы.

Музей представит разрозненные исторические свидетельства и истории реальных людей в общей экспозиции. Она охватит все этапы военных преступлений нацистов. Гостям расскажут о проявлениях нацизма, испытаниях биооружия на советских людях, проведенных японцами, освободительной миссии Красной армии, судах над нацистскими преступниками, проекте "Без срока давности" и маршрутах исторической памяти.

Кроме того, в музее появятся тематические инсталляции и интерактивные экспонаты. К примеру, гости увидят вагон для отправки людей в лагеря смерти, комнату жителя блокадного Ленинграда и весы из концлагеря. Цифровой модуль "Твоя история" поможет гостям внести вклад в сохранение памяти. Благодаря ему они смогут загрузить в мультимедийный архив биографии и свидетельства родственников.

"Музей станет центром изучения и увековечивания памяти о значимой и скорбной странице в истории нашей страны, которая объединяет судьбы миллионов соотечественников", – указала директор учреждения Наталья Калашникова.

Одна из основных задач музея состоит в формировании у современного поколения непринятия нацизма, добавила она.

Ранее культурные площадки Москвы подготовили программу ко Дню защитника Отечества. Всего в городе пройдут более 200 мероприятий. К примеру, в кинопарке "Москино" в понедельник, 23 февраля, с 12:00 до 18:00 пройдет тематический квест "Почтальон Победы".

Также на площадке "Дальневосточный город" можно будет увидеть военные реконструкции, посвященные сражениям периода Первой мировой войны.

