График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 14:22

Культура

Первый национальный Музей памяти откроется в Москве

Фото: ТАСС/Мартин Шахбазян

Первый национальный музей памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа, заработает в Москве. Экспонаты будут основаны на архивных материалах проекта "Без срока давности", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Его открытие может пройти уже в 2026 году.

"Увековечивание памяти о жертвах геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны – одно из ключевых направлений работы по патриотическому воспитанию и историческому просвещению подрастающего поколения, важность которого обозначена на общенациональном уровне", – подчеркнула пресс-служба департамента культуры Москвы.

Музей представит разрозненные исторические свидетельства и истории реальных людей в общей экспозиции. Она охватит все этапы военных преступлений нацистов. Гостям расскажут о проявлениях нацизма, испытаниях биооружия на советских людях, проведенных японцами, освободительной миссии Красной армии, судах над нацистскими преступниками, проекте "Без срока давности" и маршрутах исторической памяти.

Кроме того, в музее появятся тематические инсталляции и интерактивные экспонаты. К примеру, гости увидят вагон для отправки людей в лагеря смерти, комнату жителя блокадного Ленинграда и весы из концлагеря. Цифровой модуль "Твоя история" поможет гостям внести вклад в сохранение памяти. Благодаря ему они смогут загрузить в мультимедийный архив биографии и свидетельства родственников.

"Музей станет центром изучения и увековечивания памяти о значимой и скорбной странице в истории нашей страны, которая объединяет судьбы миллионов соотечественников", – указала директор учреждения Наталья Калашникова.

Одна из основных задач музея состоит в формировании у современного поколения непринятия нацизма, добавила она.

Ранее культурные площадки Москвы подготовили программу ко Дню защитника Отечества. Всего в городе пройдут более 200 мероприятий. К примеру, в кинопарке "Москино" в понедельник, 23 февраля, с 12:00 до 18:00 пройдет тематический квест "Почтальон Победы".

Также на площадке "Дальневосточный город" можно будет увидеть военные реконструкции, посвященные сражениям периода Первой мировой войны.

Читайте также


культурагород

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика