Более 200 мероприятий ко Дню защитника Отечества пройдут в столице

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Культурные площадки Москвы подготовили программу ко Дню защитника Отечества. Всего в городе пройдут более 200 мероприятий, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, в пятницу, 20 февраля, в 16:00 в многофункциональном зале "Горький Холл" состоится специальный показ фильма Владимира Рогового "Офицеры". В рамках мероприятия хранитель фондов Киностудии М. Горького киновед Алексей Тремасов расскажет об истории создания картины.

Кроме того, посмотреть фильм можно будет в этот же день в кинотеатрах "Вымпел", "Спутник" и "Тула" сети "Москино". Драму покажут с пленки 35 миллиметров.

В "Космосе", "Спутнике" и "Искре" также можно будет увидеть кинокартину "Подольские курсанты" Вадима Шмелева. В "Сатурне", "Жуковском" и "Вымпеле" зрителям представят фильм Дмитрия Месхиева "Батальонъ".

Вместе с тем в кинопарке "Москино" в понедельник, 23 февраля, с 12:00 до 18:00 пройдет тематический квест "Почтальон Победы". Также на площадке "Дальневосточный город" можно будет увидеть военные реконструкции, посвященные сражениям периода Первой мировой войны.

В свою очередь, в павильоне "Анимация" гостей научат декорировать деревянные фигурки в форме танков. Желающие создадут инсталляции с использованием экомха и нарисуют плакаты с поздравлениями. На центральной площади можно будет попробовать блюда полевой кухни.

Военные самолеты и транспорт XX века представят на автокиновыставке Вадима Задорожного. Желающие увидят автомобили "Чайка" и "Волга", а также инсталляции по фильмам "Берегись автомобиля", "Москва слезам не верит" и другим.

Помимо этого, мероприятия ко Дню защитника Отечества подготовили и столичные парки. В музее-заповеднике "Коломенское" 20 февраля откроется стендовая выставка "На Берлин!". Экспозиция основана на работах фронтового фотокорреспондента Тимофея Мельника.

В субботу, 21 февраля, с 08:00 до 12:00 в парке Олимпийской Деревни пройдет спортивное мероприятие "Забег отважных покорителей олимпийских вершин", а в парках "Фили" и 50-летия Октября – тематические "гусарские" забеги. На центральной площади Лианозовского парка 23 февраля можно будет принять участие в эстафетах. На катке сада "Эрмитаж" состоится мастер-класс и турнир по керлингу. Занятие проведет 10-кратный чемпион России Алексей Камнев.

В воскресенье, 22 февраля, в павильоне "Лекторий" ландшафтного парка "Митино" выступят творческие коллективы СЗАО. На следующий день в театральном флигеле усадьбы Воронцово в 11:00 детей научат изготавливать мужские броши-бутоньерки. В павильоне "Лекторий" зоны отдыха "Терлецкая дубрава" гости создадут поздравительные открытки с использованием нестандартных техник.

В этот же день в 12:00 в центре "Северное сияние" парка "Северное Тушино" пройдет мастер-класс по живописи из цикла "Волшебные краски" для детей от 6 лет. Позже здесь же состоится кулинарный мастер-класс по росписи имбирных пряников для участников от трех лет. Вечером гостей от 5 лет приглашают на научное шоу "Защитники".

В филиале усадьбы Деда Мороза в Измайловском парке 23 февраля состоятся шоу мыльных пузырей, эстафеты и дискотека. Также запланированы детский спектакль и квест с головоломками.

В усадьбе Люблино выступит камерный хор Ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева. В костровой зоне парка "Сокольники" запланированы праздничные диджей-сеты с популярными музыкальными композициями.

На катке парка "Красная Пресня" также пройдет выступление кавер-групп и диджей-сет. На катке Таганского парка проведут командные эстафеты, викторины и игры, посвященные истории и подвигам защитников Отечества.

Кроме того, Государственный музей обороны Москвы приглашает желающих на программу "Несокрушимая и легендарная". Она пройдет 23 февраля на основной площадке и в Музее героев Советского Союза и России.

В свою очередь, музей-панорама "Бородинская битва" проведет ежегодный музейный праздник "День русского солдата". В 12:00 на занятии "Рекрутская школа" ребятам расскажут, как зарядить пехотное ружье и что хранилось в солдатском ранце. Также здесь проведут лекцию "От героев былых времен…" о европейском военном костюме XVIII–XIX веков. В 16:00 начнется квиз "Время незабвенное! Время славы и восторга!".

В Музее Москвы можно будет послушать лекцию "Пять неизвестных военных побед России: от Саркела до Сольцов", а в Музее Зеленограда пройдет экскурсия, посвященная жизни и быту бойцов в годы Великой Отечественной войны.

В этот же день Московский государственный академический театр "Русская песня" представит музыкально-драматический спектакль "Василий Теркин". Вместе с тем в Московском молодежном экспериментальном театре под руководством Вячеслава Спесивцева состоится спектакль-акция "Сын полка" в рамках проекта "Театр на службе Отечеству".

На основной сцене Театра на Юго-Западе зрителям представят спектакль "В списках не значился" по роману Бориса Васильева. В Московском государственном театре "У Никитских ворот" представят постановку "Будь здоров, школяр!" Марка Розовского по автобиографической повести Булата Окуджавы о Великой Отечественной войне.

Среди других постановок:



Московский драматический театр "Сфера" покажет спектакль "Эшелон" по повести Михаила Рощина;

Московский академический театр сатиры представит фантазию по мотивам поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин";

театр Et Cetera 23 и 24 февраля представит спектакль "Твой позывной – Герой";

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина 25 февраля покажет драму "Завтра была война".

Ранее стало известно, что телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) включат тематическую архитектурно-художественную подсветку 23 февраля. Ролик "23 февраля – День защитника Отечества" можно будет увидеть на медиафасаде Останкинской телебашни в цветах российского флага с изображением воина со щитом.

В связи с праздником текущая неделя завершится трехдневными выходными с 21 по 23 февраля. Рабочий день 20 февраля не будет коротким.