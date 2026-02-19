Форма поиска по сайту

19 февраля, 08:00

Общество

Россияне увеличивают расходы на парфюмерию перед 23 февраля и 8 Марта

Фото: depositphotos/lachernetska@gmail.com

В преддверии 23 февраля и 8 Марта россияне традиционно активнее покупают парфюмерию, выяснили аналитики маркетплейса "Мегамаркет". Результатами исследования они поделились с Москвой 24.

Выяснилось, что количество заказов в феврале более чем вдвое превысило январские показатели – 7,6 против 3,2 тысячи. При этом средний чек снизился с 7,2 до 5,5 тысячи рублей. Такая динамика говорит о том, что покупатели чаще выбирают более доступные ароматы или делают несколько небольших покупок вместо одного дорогого подарка.

В то же время интерес к премиальным брендам остается стабильным. На парфюмерию дороже 10 тысяч рублей приходится 13% заказов, а средний чек в этом сегменте достигает 17,7 тысячи рублей.

Как отметил руководитель направления Beauty и FMCG в "Мегамаркете" Иван Пивкин, покупатели подходят к выбору подарков рационально, но для многих аромат по-прежнему остается статусным и личным подарком.

Аналитики также выявили гендерные различия в заказах. Чаще всего парфюмерию приобретают женщины 35–44 лет. При этом средний чек у мужчин во всех возрастных группах выше. Особенно заметна разница среди молодежи: мужчины 18–24 лет тратят в среднем 6,2 тысячи рублей, а их ровесницы – 3,3 тысячи.

В топе женских брендов духов находятся Dolce&Gabbana, Lancôme и Giorgio Armani. Среди мужских лидируют Giorgio Armani, Antonio Banderas Fragrances и Hugo Boss. Больше всего заказов – в Москве и Санкт-Петербурге. Среди регионов выделяются Свердловская область, Приморский и Краснодарский край.

Резюмируя, специалисты подчеркнули, что парфюмерия остается одним из главных драйверов предпраздничных продаж.

Ранее психолог Родион Чепалов рассказал, что ценность подарка к 23 февраля для конкретного человека определяется не столько самим предметом, сколько смыслом, который в него вкладывается, и характером отношений дарителя и получателя. По его словам, одной из самых частых ошибок становится выбор подарка "по шаблону", без учета конкретного человека.

