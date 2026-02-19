Фестиваль "Масленица" соединит народные традиции и современное искусство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На фестивале "Масленица" в рамках проекта "Зима в Москве" гостей ждет насыщенная музыкальная, театральная и анимационная программа, объединяющая традиционные народные мотивы и современное искусство. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

20 февраля в 16:30 на Вешняковской улице фолк-группа "Руско" исполнит русские мелодии в современной интерпретации.

В этот же день в 18:15 народные исполнители выйдут на сцену сразу на нескольких площадках. На Митинской улице казачий ансамбль "Вольная Русь" порадует зрителей выступлениями с традиционными песнями и танцами с инструментальным сопровождением, включая баян, бубны, барабаны, домру, жалейки и балалайки. Профессиональные артисты споют, создавая эффект целого казачьего хора на сцене, а в хореографии будут использованы элементы боевых плясок с шашкой и нагайкой.

На Ореховом бульваре фолк-группа "Марьина песня" своими душевными композициями перенесет слушателей в мир народных традиций, а в Зеленограде в это же время ансамбль песни и пляски "Барыня" выступит в народных костюмах с лучшими номерами под аккомпанемент гармони и балалайки.

21 февраля в 16:30 на Ключевой улице группа молодых музыкантов "Параскева" представит яркое шоу в нарядах, которые отсылают к старинным традициям.

На следующий день в это же время для гостей состоится концерт фольклорного коллектива "Три девицы" в сквере у станции метро "Некрасовка". В 18:15 на улице Адмирала Руднева ансамбль народной песни "Вселена Folk" исполнит популярные песни прошлых веков и композиции, записанные во время фольклорных экспедиций по России.

Для посетителей площадок выступят артисты в разных современных стилях. 20 февраля в 16:30 в сквере у Гольяновского пруда свои самые трогательные композиции представит Андрей Позов. На Городецкой улице в 18:15 гости насладятся чарующим голосом Ирины Олифер.

Также 21 февраля в 16:30 на бульваре Дмитрия Донского для гостей выступит заслуженная артистка России Олеся Евстигнеева, в 18:15 – певица Елизавета Долженкова. На Краснодарской улице в 16:30 на сцену выйдет певица Елизавета Ласавская, а в 18:15 на площади Славы зрителей порадует музыкальный коллектив Goroda.

22 февраля на Митинской улице в 16:30 выступит группа Black Cupro, а в 18:15 – дуэт "Римские". Театральные представления создадут сказочную атмосферу. В выходные в 17:00 на фестивальных площадках пройдут спектакли для юных зрителей, посвященные проводам зимы, масленичным приключениям, свету и солнцу. 21 февраля на Профсоюзной улице театр "ОЗ" представит увлекательную постановку "Волшебный ключ".

На улице Перерве в это же время пройдет анимационная программа "Гуляй, Масленица", а на Авиационной улице театр "Пульс-шоу" покажет спектакль "Петрушка да Девчонка".

22 февраля сценическую программу продолжит театр "Сфера света" с веселым спектаклем "Спасаем Масленицу!" на Авиационной улице, а на сцене площадки в сквере на улице Хачатуряна юные гости увидят "Петрушины сказы" в исполнении актеров театра "Хэппи пипл". Кроме того, в этот день на улице Грекова посетителей ждет программа "Казачья" коллектива "Вольная Русь", а на улице Перерве театр "Снежень" покажет спектакль "Сладкая встреча".

Помимо этого, 22 февраля на Тверской площади отечественная анимационная компания приглашает юных гостей и их родителей поучаствовать в масленичной программе.

Веселые аниматоры вместе с любимыми героями мультфильмов закружат всех в праздничном хороводе. С 12:00 до 15:40 дети примут участие в увлекательных играх, разучат задорные танцы, разгадают загадки и сделают яркие фотографии с ростовыми куклами – драконами Тошей и Мисолей.

Юные гости напекут блинов вместе с героями мультфильма "Дракошия", помогут малышам шушу попасть домой до заката и подарят солнцу еще один луч с персонажами "Улетной доставки". Для них также пройдут спортивные игры с героями "Команды Матч" и пляски в стиле техно под ремейки русских народных песен с персонажами "Технолайка".

Народные мелодии в современной интерпретации создадут неповторимую атмосферу праздника, а веселые викторины помогут узнать больше о любимых героях мультфильмов.

На всех фестивальных площадках города каждый найдет что-то по душе – от зажигательных народных танцев и песен до веселых игр и захватывающих театральных постановок. Гулянья продлятся до 22 февраля.

Также в Москве на фестивальных площадках "Масленицы" в рамках проекта "Зима в Москве" открылись ярмарки. Жители и гости города могут приобрести на них фермерские продукты и изделия ручной работы.

На прилавках можно найти текстильные изделия ручной работы, глиняные свистульки, ароматные саше с натуральными наполнителями, авторское мыло и прочее.