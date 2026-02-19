В ЦБ предупредили о росте интереса мошенников к маркетплейсам

Фото: 123RF.соm/artoleshko

Развитие деятельности маркетплейсов и их банков усиливает интерес к ним со стороны мошенников, которые стремятся интегрировать онлайн-платформы в свои противоправные схемы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу департамента национальной платежной системы ЦБ России Аллу Бакину.

Выступая на форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге, она подчеркнула, что в таких обстоятельствах клиенты маркетплейсов находятся в зоне повышенного риска.

По ее словам, регулятор учитывает особенности работы таких банков и активно прорабатывает с ними риски и потенциальные схемы, чтобы пресекать вывод похищенных средств.

Ранее в МВД рассказали, что мошенники взламывают аккаунты на маркетплейсах, чтобы оформить заказы на дорогие товары за счет жертвы. Как пояснили в ведомстве, основная цель злоумышленников – покупки в рассрочку и сплит. После получения контроля над учетной записью они оформляют заказы на электронику и гаджеты. Сообщники получают товар, а финансовые обязательства остаются на владельце аккаунта.

Чаще всего аферисты используют приемы социальной инженерии. В частности, в соцсетях и мессенджерах размещаются объявления с предложениями "заработка на маркетплейсах". Помимо этого, используются фишинговые сайты, поддельные сайты авторизации маркетплейсов и вредоносные приложения.