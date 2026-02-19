Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейсов в столичном авиаузле

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи с задержками и отменами рейсов в аэропортах Московского авиаузла. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Причинами корректировки времени вылета и прилета стали неблагоприятные метеоусловия в столице", – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Всего аэропорты столичного региона с начала четверга, 19 февраля, обслужили 220 рейсов, передала Росавиация. В частности, было обслужено 106 рейсов на вылет, 114 – на прилет. Авиакомпания "Победа" перевела ряд рейсов во Внуково из-за ограничений на количество взлетно-посадочных операций Шереметьево.

В настоящее время отменены 3 рейса, еще 3 задержаны более чем на 2 часа. На запасные аэродромы ушли шесть самолетов. Кратковременные задержки также фиксируются из-за необходимости дополнительной обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями. Ситуация остается в фокусе внимания специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора.

В свою очередь, в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) подчеркнули, что движение железнодорожного транспорта стабильно благодаря предпринятым мерам. Работа по очистке путевой инфраструктуры проводится круглосуточно. Ночью для этого на линии было выведено 82 единицы спецтехники, были задействованы почти 2,5 тысячи железнодорожников.

"В настоящее время на линиях курсирует почти 130 единиц спецтехники – снегоуборочные, снегоочистительные и пневмообдувочные машины. Уборка от снега на деповских путях, малодеятельных участках проводится в том числе при помощи универсальной железнодорожной техники на комбинированной ходу", – уточнили в МЖД.

Всего в уборке пассажирской и путевой инфраструктуры задействовано более 5 тысяч человек.

ЦППК добавила, что поезда продолжают работать в сложных погодных условиях. В течение дня возможны корректировки в графике, пассажиров призвали следить за изменениями расписания и объявлениями на станциях. Также нужно соблюдать внимательность на платформах и при посадке в поезда.

На Москву 19 февраля обрушился снежный циклон "Валли". По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, циклонический вихрь продолжает движение на север. Ожидается, что пик снегопада в Москве и Подмосковье придется на период с 09:00–10:00 до 16:00–17:00. Затем снег станет менее интенсивным, но окончательно ослабеет лишь к утру 20 февраля.

Из-за снегопада, метели, гололедицы и сильного ветра в столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение в Москве и области будет действовать до 00:00 20 февраля.