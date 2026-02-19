Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ель приговорен к пожизненному заключению

Фото: Jung Yeon-je/Pool Photo via AP

Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля к пожизненному лишению свободы по делу о мятеже. Об этом сообщает Ренхап.

Суд признал его виновным в руководстве мятежом в связи с введением чрезвычайного военного положения. По версии следствия, Юн Сок Ель действовал в сговоре с бывшим министром обороны и другими лицами, незаконно объявив военное положение при отсутствии войны или чрезвычайной ситуации, что было расценено как попытка подрыва конституционного строя.

Прокуратура требовала для экс-президента смертной казни, однако в Южной Корее с 1997 года действует мораторий на ее исполнение. При этом уголовное законодательство страны предусматривает за организацию мятежа смертную казнь или пожизненное заключение.

По этому же делу приговор вынесен бывшему министру обороны Ким Ен Хену. Он получил 30 лет лишения свободы.

Юн Сок Ель объявил военное положение 3 декабря 2024 года, мобилизовав войска и полицию.

Силовики оцепили здание Национального собрания и не допускали депутатов внутрь. Также, как установило следствие, бывший глава государства отдал приказ об аресте спикера парламента и лидеров правящей и оппозиционной партий.

Несмотря на оцепление, депутаты прорвались в здание и на экстренном заседании проголосовали за отмену военного положения спустя несколько часов после его введения. Президент впоследствии согласился с этим решением, после чего парламент объявил ему импичмент.

В апреле 2025 года Конституционный суд признал введение военного положения противоречащим основному закону страны, и Юн Сок Ель был окончательно отстранен от власти.

Всего экс-президент проходит обвиняемым по 8 судебным процессам, 4 из которых связаны с введением военного положения. Ранее он уже был приговорен к 5 годам лишения свободы по делу о препятствовании аресту.