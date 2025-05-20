RT: жители Румынии начали резать свои паспорта после президентских выборов в стране

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Некоторые жители Румынии начали резать паспорта после победы на президентских выборах проевропейского политика Никушора Дана. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что в местных соцсетях румынские граждане призывают к революции и грозят сменить гражданство. Кто-то также считает, что "многие румыны встанут на путь изгнания" и "откажутся от всего румынского".

Сложившуюся ситуацию прокомментировал глава фракции "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, который занял второе место на выборах.

"Я видел тревожные кадры, на которых вы плачете и режете свои паспорта. Нет, нам не нужно резать наши паспорта, но мы должны бороться за Румынию всем сердцем", – заявил политик в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Симион также призвал людей вступать в оппозиционные партии для того, чтобы добиться перемен в Румынии.

Первый тур выборов президента Румынии прошел 4 мая. Тогда больше всего голосов получили оппозиционер Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).

Второй тур состоялся 18 мая. После подсчета 99,40% бюллетеней Дан получил 53,93% голосов, тем самым выиграв президентские выборы. Симион, который набрал 46,07% голосов, признал поражение и поздравил оппонента с победой.

Между тем основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщал о вмешательстве европейских стран в выборы в Румынии. По его словам, правительство одного из западноевропейских государств оказывало давление и потребовало блокировать оппозиционные аккаунты накануне президентских выборов в Румынии.

Предприниматель не назвал страну, из которой к нему обратились с требованием, однако сопроводил пост эмодзи в виде багета. Дуров уточнил, что он категорически отказался блокировать румынские политические каналы. По его словам, "нельзя бороться с вмешательством в выборы, вмешиваясь в выборы".