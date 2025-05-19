Песков заявил, что выборы в Румынии были "по меньшей мере странными"

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Выборы в Румынии были "по меньшей мере" странными, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы знаем историю с кандидатом, который имел наибольшие шансы и которого, не утруждая себя поиском каких-то обоснований, просто сняли с пробега принудительно. Но в отсутствие такого фаворитного кандидата победил тот, кто победил", – сказал политик.

По его словам, вмешательство Европы в дела других государств не новость. Таких случаев может быть значительно больше, чем известно публике, уточнил он, комментируя заявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о вмешательстве европейских стран в выборы в Румынии.

Как отмечал Дуров, правительство одного из западноевропейских государств оказывает давление и потребовало блокировать оппозиционные аккаунты накануне президентских выборов в Румынии. Предприниматель не назвал страну, из которой к нему обратились с требованием, однако сопроводил пост эмодзи в виде багета.

Дуров уточнил, что он категорически отказался блокировать румынские политические каналы. По его словам, "нельзя бороться с вмешательством в выборы, вмешиваясь в выборы".

Первый тур выборов президента Румынии прошел 4 мая. Тогда больше всего голосов получили оппозиционер Джеордже Симион (41%) и действующий мэр Бухареста Никушор Дан (21%).

Второй тур состоялся 18 мая. После подсчета 99,40% бюллетеней Дан получил 53,93% голосов, тем самым выиграв президентские выборы. Симион, который набрал 46,07% голосов, признал поражение и поздравил оппонента с победой.