Мэр Бухареста победил на выборах президента Румынии

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Мэр Бухареста Никушор Дан после подсчета 99,40% бюллетеней получил 53,93% голосов, что делает его победителем на выборах президента Румынии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК страны.

Его соперник, глава националистического "Альянса за объединение румын" Джордже Симион, набравший 46,07% голосов, признал поражение на выборах и поздравил оппонента с победой.

Второй тур выборов президента Румынии состоялся в воскресенье, 18 мая. Первый тур прошел 4 мая, тогда больше всего голосов получили оппозиционер Джеордже Симион (41%) и действующий мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Всего на пост президента претендовали 11 человек.

Также ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безумием и ложью утверждения о вмешательстве России в румынские выборы. Таким образом дипломат прокомментировала задержание журналиста RT Чея Боуза в Бухаресте сразу по прилете.