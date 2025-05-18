Оппозиционер Симион лидирует во втором туре президентских выборов в Румынии

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Лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион лидирует во втором туре президентских выборов в Румынии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

По данным после подсчета 4,3% голосов, за Симиона проголосовали 52,86% избирателей, а за его оппонента мэра Бухареста и независимого кандидата Никушора Дана – 47,14%.

Также президентские выборы проходят в Польше. Избирательные участки там открыты до 22:00 по московскому времени. В голосовании представлены 13 кандидатов, среди которых представители правящей Гражданской коалиции Рафал Тшасковский, оппозиционной партии Право и справедливость Кароль Навроцкий, националистической Конфедерации Славомир Ментцен.

Вместе с ними за пост президента борются спикер сейма Шимон Холовня, а также представители левых сил, беспартийные кандидаты и блогер Кшиштоф Становский.