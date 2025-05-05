Ле Пен считает результаты первого тура выборов в Румынии бумерангом для ЕС

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Лидер парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что результаты первого тура президентских выборов в Румынии стали бумерангом для ЕС и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Госпожа фон дер Ляйен получила от Румынии весьма эффектный бумеранг", – написала Ле Пен в X. Она также добавила к посту изображение с результатами кандидатов первого тура.

Ранее сообщалось, что в первом туре президентских выборов вперед вышел глава националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион. После подсчета 100% голосов он набирает 40,96% голосов избирателей. Мэр Бухареста Никушор Дан занял второе место и набрал лишь 20,99% голосов.

Как известно, всего на пост лидера страны претендовали 11 человек. Поскольку никто из них не получил больше 50% голосов, ожидается второй тур выборов.