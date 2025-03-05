МИД РФ пообещал ответ на объявление Румынией военного атташе персоной нон грата

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Москва ответит на объявление Румынией российского военного атташе и его заместителя персонами нон грата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Ранее МИД Великобритании лишил российского дипломата аккредитации. При этом такое решение было принято в качестве ответа на лишение аккредитации сотрудника посольства Британии в Москве.

Между тем в конце прошлого года посла РФ вызывали в МИД ФРГ и предъявили ноту протеста в связи с лишением аккредитации двух сотрудников представительства медиагруппы ARD. Претензии немецкой стороны были отвергнуты как безосновательные. Причем действия Москвы были направлены как ответ на недружественные действия властей Германии

Кроме того, глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что страна закроет Генконсульство России в Познани, а его персонал будет выслан из страны. Он подчеркнул, что пребывание сотрудников российского ведомства на территории республики будет признано нежелательным.

Позже глава МИД Польши добавил, что если бы польская сторона выслала посла, то в таком случае Россия поступила бы так же.

