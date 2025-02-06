МИД Британии лишил российского дипломата аккредитации

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Министерство иностранных дел Британии лишило российского дипломата аккредитации. Об этом сказано в заявлении ведомства, размещенном на сайте британского правительства.

Для того чтобы сообщить данную информацию, министерство вызвало посла России на встречу с высокопоставленным официальным лицом Великобритании. Кто был лишен аккредитации, не сообщается.

При этом, как сказано в заявлении, такое решение было принято в качестве ответа на лишение аккредитации сотрудника посольства Британии в Москве.

"Дальнейшие действия со стороны России будут восприняты как эскалация, и на них последует соответствующий ответ", – предупредило ведомство.

В конце ноября 2024 года второй секретарь политического отдела посольства Великобритании Уилкс Эдвард Прайор был лишен аккредитации за указание ложных данных при въезде в Россию.

Отмечалось, что Прайор был направлен в Москву по линии Директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Британии, сменив на должности прикрытия одного из шести британских разведчиков, которые были высланы из России еще в августе.

По данным ФСБ, дипломат проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожала безопасности России.

