ФСБ заявила о лишении аккредитации британского дипломата в Москве

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Второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор лишен аккредитации за указание ложных данных при въезде в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ.

Ведомство сообщило, что Прайор был направлен в Москву по линии Директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании. Он сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе текущего года.

Дипломат проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожала безопасности России, отметила ФСБ. У Прайора есть двухнедельный срок, в который он может покинуть государство, уточнило ведомство.

В ФСБ также рассказали, что сотрудники службы продолжат работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности заграничных спецслужб.

В Центре общественных связей ведомства отметили, что в ходе контрразведывательных мероприятий было обнаружено, что Великобритания осуществляет разведывательную деятельность под прикрытием посольства в Москве.

В сентябре ФСБ сообщила, что в действиях шести сотрудников посольства Великобритании в Москве обнаружены признаки разведывательно-подрывной работы. По данным ведомства, решение о лишении аккредитации вынесено на основании предоставленных ФСБ документов, а также в качестве ответных мер на многочисленные недружественные шаги Лондона. Более того, получены документы, подтверждающие координацию Британией эскалации международной военно-политической обстановки.