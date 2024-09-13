МИД Британии назвал "беспочвенной" высылку британских дипломатов из России

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Министерство иностранных дел Британии назвало беспочвенной высылку британских дипломатов из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство PA.

"Обвинения, выдвинутые сегодня ФСБ против наших сотрудников, полностью беспочвенны. Российские власти аннулировали дипломатическую аккредитацию шести британских дипломатов в России в прошлом месяце после действий, предпринятых правительством Великобритании в ответ на деятельность российского государства в Европе и Великобритании. Мы не собираемся извиняться за защиту своих национальных интересов", – говорится в заявлении дипведомства.

Ранее ФСБ получила доказательства разведывательно-подрывной работы шести сотрудников посольства Британии в Москве, из-за чего они были лишены аккредитации.

В ведомстве отметили, что решение о лишении аккредитации вынесено на основании предоставленных ФСБ документов, а также в качестве ответных мер на многочисленные недружественные шаги Лондона.

Российский МИД сообщил, что разделяет оценки ФСБ деятельности "британских как бы дипломатов". Представитель дипведомства Мария Захарова также отметила, что посольство Великобритании в Москве вышло за пределы венских конвенций.

При этом Дмитрий Песков уточнил, что речи о разрыве дипотношений с Великобританией не идет.