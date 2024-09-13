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13 сентября, 09:04

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Захарова: МИД РФ разделяет оценки ФСБ деятельности "британских как бы дипломатов"

В МИД сообщили, что разделяют оценки ФСБ деятельности британских дипломатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российский МИД полностью разделяет оценки деятельности "британских как бы дипломатов", выраженные ФСБ РФ. Об этом ТАСС заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Дипломат сказала, что посольство Великобритании в Москве вышло за пределы венских конвенций. Это касается не только формальной стороны вопроса и несоответствия заявленной деятельности, но и подобных акций, которые направлены на нанесение России ущерба, уточнила Захарова.

Ранее стало известно, что в действиях шести сотрудников британского посольства в Москве выявили признаки разведывательно-подрывной работы. Их лишили аккредитации.

ФСБ будет добиваться досрочного прекращения командировок в Россию британских дипломатов, в чьей деятельности будут выявляться признаки подрывной работы против РФ.

Кроме того, ведомство получило документы, которые подтверждают координацию Лондоном международной военно-политической обстановки.

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