Захарова: МИД РФ разделяет оценки ФСБ деятельности "британских как бы дипломатов"

13 сентября, 09:04Политика
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российский МИД полностью разделяет оценки деятельности "британских как бы дипломатов", выраженные ФСБ РФ. Об этом ТАСС заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
Дипломат сказала, что посольство Великобритании в Москве вышло за пределы венских конвенций. Это касается не только формальной стороны вопроса и несоответствия заявленной деятельности, но и подобных акций, которые направлены на нанесение России ущерба, уточнила Захарова.
Ранее стало известно, что в действиях шести сотрудников британского посольства в Москве выявили признаки разведывательно-подрывной работы. Их лишили аккредитации.
ФСБ будет добиваться досрочного прекращения командировок в Россию британских дипломатов, в чьей деятельности будут выявляться признаки подрывной работы против РФ.
Кроме того, ведомство получило документы, которые подтверждают координацию Лондоном международной военно-политической обстановки.