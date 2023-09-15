В последние годы в РФ обезврежены сотни сотрудников зарубежных спецслужб – Патрушев

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За последние годы в России выявили и обезвредили сотни сотрудников зарубежных спецслужб и других лиц, причастных к разведывательно-подрывной работе против страны и ее стратегических партнеров, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в статье для ведомственного журнала СВР "Разведчик".

По его словам, США и Европа тратят огромные ресурсы на поиск и воспитание в специализированных образовательных центрах так называемых молодых лидеров, которых затем используют для организации госпереворотов, чтобы создать в ранее самостоятельных государствах режимы, зависимые от Запада.

Он подчеркнул, что подготовленные таким образом руководители на деле оказываются марионетками, получающими деньги и инструкции от ЦРУ, Ми-6 и других западных спецслужб.

Патрушев добавил, что дополнительные рычаги влияния западники получают за счет втягивания в обучение перспективных управленцев и представителей силовых структур, которые затем становятся проводниками вредоносных идей в ущерб национальным интересам своих государств.

Ранее Патрушев сообщил, что у России есть важная роль, которая заключается в спасении мира от продвигаемого западными государствами безумия. Он заявил, что на данном этапе мировое сообщество столкнулось с новым для себя вызовом – потерей нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов.

По словам Патрушева, российская сторона продолжает твердо отстаивать свой культурный суверенитет и укреплять традиционные ценности. Он добавил, что РФ поддержат дружественные и нейтральные государства, а также жители стран Запада.

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