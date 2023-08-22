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У России есть важная роль, которая заключается в спасении мира от продвигаемого западными государствами безумия. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

В ходе совещания по безопасности Дальневосточного федерального округа в Магадане он заявил, что на данном этапе мировое сообщество столкнулось с новым для себя вызовом – потерей нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов.

По словам Патрушева, российская сторона продолжает твердо отстаивать свой культурный суверенитет и укреплять традиционные ценности. Он добавил, что РФ поддержат дружественные и нейтральные государства, а также жители стран Запада.

Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин выразил мнение, что здоровые люди испытывают страх во время посещения Европы из-за извращений, которые там стали популярны. Так он ответил на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который назвал Европу "цветущим садом", а остальной мир сравнил с джунглями.

Попытка раскачать общество и разжечь огонь гражданской войны провалилась – Нарышкин