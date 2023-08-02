Песков назвал страны Запада наглыми из-за войны против России

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Страны Запада являются настолько наглыми, что живут по собственным правилам и ведут войну против России. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Много стран, сильных стран стали настолько сильными, настолько наглыми, что они решили жить по правилам. <...> Это те, кто считает нас очень плохой страной. Это те, кто пытается просто фактически нас аннулировать. Это те, кто борется с нами. Это те, кто ведет против нас сейчас войну", – приводит РИА Новости слова Пескова в ходе открытого диалога "Элементы социальной инженерии" с участниками "Территории смыслов" в мастерской управления Сенеж.

Пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что страны Запада устанавливают правила отдельно для каждого государства. Однако Россия имеет волю и силы не жить согласно подобным установкам.

При этом, как отметил Песков, Россия объясняет западным странам свою позицию, однако они плохо "поддаются убеждению".

Государство должно отстаивать свои интересы и правоту как перед собственными гражданами, так и перед мировым сообществом, подытожил Песков.

Пресс-секретарь Кремля спрогнозировал, что начавшиеся в мире процессы изменений системы координат постепенно приведут к суверенности и уважительности в международных отношениях.

Ранее Песков заявил, что антироссийская пропаганда начала приводить к усталости людей на Западе. Он добавил, что западные СМИ сейчас пребывают в состоянии военной цензуры. По его информации, они получают методички от спецслужб.

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