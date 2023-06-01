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Америка хочет перекроить под свои стандарты не только армию Украины, но и журналистику. Об этом пишет RT со ссылкой на политолога Антона Орлова.

Решение США выделить до 100 тысяч долларов на обучение журналистов, говорящих на украинском языке, это желание научить представителей СМИ, лидеров общественного мнения, блогеров транслировать западный нарратив и продавать новости, заявил Орлов. По его мнению, это "продолжение борьбы за сердца и умы колеблющейся аудитории".

Политолог добавил, что граждане стран Прибалтики, Молдавии, Польши устали от беженцев, инфляции и военных действий. Американцы продолжают тратить деньги на антироссийские настроения в Восточной Европе, чтобы сохранить у власти лидеров этих стран, ведь они лояльны США.

Ранее Орлов сказал, что правоохранительные органы должны проверить организации, предоставляющие иностранное гражданство. Он отметил, что мошенники встречаются во всех сферах деятельности.

Также политолог заявил, что идея предоставить студентам, арендующим жилье, скидку в 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг правильная. Эксперт добавил, что те студенты, которые снимают жилье, вынуждены часто заниматься подработкой во время занятий, из-за чего страдает качество их обучения

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