Эксперты оценили идею запретить рекламу услуг по предоставлению иностранного гражданства

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Правоохранительные органы должны проверить организации, предоставляющие иностранное гражданство. Об этом заявил политолог Антон Орлов.

Он отметил, что если услуги, как утверждается, сомнительные, а фирмы, которые их предлагают, находятся на грани нарушения законов РФ, то это причина для проверки.

"Очевидно, что мошенники встречаются во всех сферах деятельности, и данная сфера не исключение", – цитирует его RT.

Юрист Иван Соловьев сообщил, что оказание услуг по предоставлению иностранного гражданства – обычная предпринимательская деятельность, как и ее реклама.

"У человека с нормальной гражданской позицией такая реклама не вызывает никаких эмоций, кроме жалости к тем, кто решил уехать из страны", – добавил он.

Соловьев при этом считает, что можно ограничить распространение рекламы на стендах около посольств иностранных государств.

Ранее думский депутат Виталий Милонов предложил запретить рекламу услуг по предоставлению иностранного гражданства. По мнению парламентария, часто подобные услуги предоставляют те компании, которые балансируют на грани нарушения законодательства.

Милонов заявил, что за последнее время в Сети и на тех или иных площадках можно встретить навязчивую рекламу, предлагающую оперативное получение гражданства для россиян. Депутат отметил, что такая реклама представляет собой скрытую форму русофобии и принижения России.

До этого Владимир Путин заявил, что по теме миграционной политики следует исходить из интересов самих россиян. Президент отметил важность гибкого и сбалансированного подхода, который не создаст риски для РФ, а наоборот, будет работать на развитие и на экономику государства.