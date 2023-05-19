Путин заявил, что в вопросах миграционной политики надо исходить из интересов россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил, что в вопросах миграционной политики надо исходить из интересов граждан Российской Федерации.

"В миграционной политике мы должны исходить прежде всего, конечно, из интересов наших граждан в вопросах безопасности, в социальной сфере, на рынке труда", – передает РИА Новости слова президента РФ.

Глава государства отметил важность гибкого и сбалансированного подхода, который не создаст риски для России, а наоборот, будет работать на развитие и на экономику страны.

Путин подчеркнул, что Россия открыта для специалистов, которые нужны экономике. Также страна открыта для соотечественников, людей, близких по культуре, языку, религии в РФ. Кроме того, государство готово принять тех, кто не по своему желанию оказался в 1991 году за пределами большой единой страны, но всегда считал Россию своей родиной.

Также российский лидер заявил, что руководство стран, откуда на территорию России приезжают мигранты, готово сотрудничать для решения миграционных проблем. Он подчеркнул, что в РФ с мигрантами легче работать, так как эти люди в основном выходцы из бывшего Советского Союза. Эти люди знают русский язык и понимают культуру России.

"Речь идет об открытии русских школ, речь идет, чтобы ближе работать с нашими общественными организациями, с национальными объединениями России, здесь у нас много возможностей, чтобы решать эту задачу достаточно эффективно", – заключил Путин.

Ранее Путин поручил властям РФ создать условия, которые помогут иностранным гражданам и их детям освоить русский язык и общепризнанные нормы поведения.

Согласно поручению, условия обязаны помочь сформировать у иностранцев присущее российскому обществу правосознание и правовую культуру. Кроме того, они должны приобщить мигрантов к традиционным духовно-нравственным ценностям.

