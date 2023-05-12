Путин поручил создать условия по освоению русского языка для адаптации мигрантов в РФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Власти РФ должны создать условия, которые помогут иностранным гражданам и их детям освоить русский язык и общепризнанные нормы поведения, следует из указа Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Подобным пунктом была дополнена Концепция государственной миграционной политики РФ.

"Основными направлениями миграционной политики в области содействия адаптации иностранных граждан являются создание <…> условий, способствующих успешному освоению ими русского языка, усвоению ими общепризнанных в российском обществе норм поведения (правил общежития) с учетом социальных и культурных особенностей территорий, на которых они проживают", – говорится в указе.

Согласно документу, условия обязаны помочь сформировать у иностранцев присущее российскому обществу правосознание и правовую культуру. Кроме того, они должны приобщить мигрантов к традиционным духовно-нравственным ценностям.

Вместе с этим Путин поручил создать условия, которые будут не допускать любые формы дискриминации иностранных граждан по признакам расовой, социальной, национальной или религиозной принадлежности.

Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин рассказал, что рассмотрит инициативу фракции "Новые люди", которая предполагает упрощенное получение гражданства РФ этническими русскими.

Член партии Владимир Плякин указал, что любой украинский гражданин может получить гражданство РФ, однако не все этнические русские имеют возможность обратиться напрямую по этому вопросу.

МВД России предложило давать мигрантам скидки на НДФЛ за уровень владения русским языком