06:59Общество
В РФ могут вернуть право для граждан ряда стран на упрощенное получение гражданства
Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин
В России предлагается восстановить право для граждан Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии, которые постоянно проживают на территории России, на упрощенное получение гражданства РФ. Соответствующую поправку предлагается внести в закон "О гражданстве", сообщает РИА Новости со ссылкой на автора поправки, первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина.
Парламентарий также сообщил и о других поправках, которые он подготовил в вышеуказанный закон. В частности, он предлагает сократить сроки проживания в РФ, чтобы иметь право на упрощенное гражданство, с трех лет до одного года.
Кроме того, Затулин предложил дать право на получение упрощенного гражданства для тех, кто состоит в браке с гражданином или гражданкой РФ от трех лет вне зависимости от наличия общего ребенка. По словам парламентария, бывают обстоятельства, когда супруги не могут иметь детей.
Ранее Константин Затулин сообщил о поправках в закон "О гражданстве", которые предполагают лишать приобретенного гражданства РФ за дискредитацию спецоперации на Украине и измену родине.
До этого сообщалось, что единый срок краткосрочного пребывания мигрантов в РФ могут ограничить 90 днями за календарный год.
В МВД добавили, что для иностранцев, которые имеют право на долгосрочное пребывание (к примеру, студенты или трудовые мигранты), срок пребывания будет определен на основании получения такого права.
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