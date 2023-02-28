Срок краткосрочного пребывания мигрантов в РФ могут сократить до 90 дней в год

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Единый срок краткосрочного пребывания мигрантов в РФ могут ограничить 90 днями за календарный год. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД РФ.

В сентябре прошлого года соответствующий законопроект внесли в правительство России. В данный момент его дорабатывают на площадке аппарата правительства РФ.

В МВД добавили, что для иностранцев, которые имеют право на долгосрочное пребывание (к примеру, студенты или трудовые мигранты), срок пребывания будет определен на основании получения такого права.

По действующему законодательству, срок временного пребывания в РФ мигрантов, которые прибыли в страну без получения визы, не может превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 суток. Непрерывный срок временного пребывания в России для иностранцев также не может превышать 90 дней.

Похожие правила для въезда иностранцев в страну вступили в силу 27 января в Казахстане. Новые изменения отменили так называемый "визаран", благодаря которому можно было "обнулить" срок пребывания в стране за счет кратковременного выезда из нее.

Теперь мигранты без визы смогут пребывать в республике не более 30 дней со дня пересечения границы, суммарно – 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Ранее Минцифры РФ сообщило, что иностранцы смогут оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС) на российском портале госуслуг. Для оформления полиса ДМС потребуются подтвержденная учетная запись на госуслугах и соответствующее заявление.

По информации министерства, документ можно будет оплатить онлайн на сайте страховой компании, но только после принятия заявления.

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