Более 4,3 тыс человек отказались от российского гражданства в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2022 году от гражданства РФ отказались 4 306 россиян, проживающих за рубежом. Это наибольшее число за последние три года, сообщает РБК со ссылкой на департамент информации и печати министерства иностранных дел РФ.

Тем не менее существенных изменений в динамике количества поступающих в МИД обращений по вопросу выхода из гражданства РФ не наблюдается. Так, в 2021 году от российского гражданства отказались 4 055 человек, в 2020-м – 3 877. При этом в 2019 году министерство одобрило большее количество таких заявлений – 4 356.

"С учетом того, что в 2020–2021 годах ввиду санитарно-эпидемиологических требований прием посетителей в российских заграничных учреждениях велся в ограниченном режиме, особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается", – заявили в департаменте.

Ранее в МВД РФ сообщили, что в 2022 году из российского гражданства вышли 40 человек, проживающих в стране. Эта процедура проводится на добровольной основе, однако россиянину могут отказать.

В список причин для отказа входят наличие обвинения по уголовному делу, а также отсутствие гражданства другой страны или гарантий его получения.

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