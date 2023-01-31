В МВД сообщили, что за прошлый год из гражданства РФ вышли 40 человек

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За 2022 год из российского гражданства вышли 40 человек. Выход из гражданства оформило МВД России, сообщает ТАСС.

Как объяснили в ведомстве, выход из российского гражданства проходит на добровольной основе: граждане, проживающие в РФ, могут обратиться с соответствующим заявлением в подразделение по вопросам миграции МВД, а проживающие за пределами страны – в консульское учреждение РФ либо в дипломатическое представительство в стране своего проживания.

Заявления, поданные в общем порядке, рассматриваются не более года, а в упрощенном порядке – менее чем за три месяца со дня подачи заявления и всех документов.

Однако в МВД подчеркнули, что есть и основания отклонить заявление. К примеру, если заявитель является обвиняемым по уголовному делу или не выполнил обязательство перед Россией, установленное федеральным законом. Кроме этого, чтобы выйти из гражданства РФ, человек должен иметь гражданство другой страны либо гарантию его приобретения.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об упрощенном получении российского гражданства для иностранных ученых, имеющих необходимую квалификацию и занимающихся научной и научно-технической деятельностью. Главное условие для получения гражданства – постоянное проживание на территории России.

Также депутаты предложили предоставить льготный визовый режим по выдаче обыкновенной рабочей многократной визы для иностранного ученого, въезжающего в Россию, на срок не менее одного года, а также его родственникам на срок не менее чем три года со дня въезда в РФ.

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