18 января, 22:03Политика
Посольство в Эстонии прекратило прием заявлений на выход из гражданства РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Посольство России в Эстонии сообщило о приостановке приема заявлений о выходе из российского гражданства. Об этом сообщается на официальном сайте диппредставительства.
"Прием заявлений о выходе из гражданства РФ временно прекращен", – указали в посольстве.
Желающим оформить общегражданский заграничный паспорт посоветовали обратиться в Консульский отдел посольства РФ в Финляндии.
Ранее стало известно, что Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске. При необходимости офис может быть открыт позже.
Мурманское представительство действует при генконсульстве в Санкт-Петербурге. Его временное закрытие означает, что его деятельность приостановят до дальнейшего уведомления. При необходимости офис могут открыть позже.
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