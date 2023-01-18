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18 января, 22:03

Политика

Посольство в Эстонии прекратило прием заявлений на выход из гражданства РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посольство России в Эстонии сообщило о приостановке приема заявлений о выходе из российского гражданства. Об этом сообщается на официальном сайте диппредставительства.

"Прием заявлений о выходе из гражданства РФ временно прекращен", – указали в посольстве.

Желающим оформить общегражданский заграничный паспорт посоветовали обратиться в Консульский отдел посольства РФ в Финляндии.

Ранее стало известно, что Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске. При необходимости офис может быть открыт позже.

Мурманское представительство действует при генконсульстве в Санкт-Петербурге. Его временное закрытие означает, что его деятельность приостановят до дальнейшего уведомления. При необходимости офис могут открыть позже.

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