Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в посольстве США в Москве хватает сотрудников для выдачи виз, сообщает ТАСС.

"Американцы здесь имеют серьезную фору. И когда они плачутся по поводу того, что некому визы выдавать, – не верьте. У нас народа меньше на 140 человек по двусторонним загранучреждениям, мы не прекращали выдачу виз, никого не отправляли из американских граждан получать визу в Венесуэлу, на Кубу, в Никарагуа", – сказал министр.

По словам главы МИД, российские дипломаты в США не являются мелочными, а стараются быть серьезными. Также министр отметил, что дипломаты взаимно высылаются из стран с 2016 года – время правления экс-президента Штатов Барака Обамы. При завершении его президентства были высланы более ста человек – дипломаты с женами и детьми, которые были вынуждены в короткие сроки освободить свои места.

"Это было мелочно, недостойно человека, который называется президентом США", – подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что при правлении 45-го американского лидера Дональда Трампа не был решен вопрос с высылкой россиян. Именно поэтому были введены взаимные ограничения. На данный момент между США и РФ нет паритета в численности дипломатов. Однако Россия продолжает выдавать визы гражданам Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о негативных последствиях ужесточения правил въезда в Евросоюз в части оформления и получения шенгенских виз. На данный момент лучшим исходом является оформление многократной визы на шесть месяцев или год, в то время как визы на два, три и пять лет практически исключены.

Россиянам рассказали о текущей ситуации с получением европейской визы

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