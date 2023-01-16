Клишас призвал ужесточить правила выдачи виз РФ иностранцам в ответ на дискриминацию

Фото: телеграм-канал "КЛИШАС"

Для защиты россиян от открытой дискриминации необходимо ввести зеркальные, вплоть до невыполнимых, правила выдачи российских виз иностранным гражданам. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем телеграм-канале.

"МИД заявляет, что страны ЕС при оформлении виз требуют от наших граждан соблюдения невыполнимых требований. Очевидно, это является доказательством дискриминации и отношения к россиянам как к людям второго сорта", – написал он.

По мнению Клишаса, данная политика стран Запада проводится уже давно, но пока что неясно, какие ответные меры РФ готова принять в ответ на открытую дискриминацию россиян. Он считает, что необходимо ужесточить правила выдачи иностранцам российских виз.

"От слов и бесплодных сожалений нужно переходить в этой сфере к жестким ответным действиям – только так можно защитить права россиян", – резюмировал политик.

Ранее в МИД РФ заявили, что российским туристам выдвигают невыполнимые визовые требования в ЕС. По словам заместителя министра иностранных дел России Евгения Иванова, некоторые страны Евросоюза, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия.

Президент России Владимир Путин напротив, поручил представить идеи по установлению безвизового режима без принципа взаимности. Он потребовал представить предложения по установлению безвизового режима для осуществления поездок в Россию граждан в туристических, деловых, образовательных целях и для участия в спортивных и культурных мероприятиях.



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