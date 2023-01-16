Более десяти стран смогут стать безвизовыми для россиян – МИД РФ

Фото: depositphotos/mars58

Россия прорабатывает договоренности о введении безвизового режима для россиян с Саудовской Аравией, Мексикой, Бахрейном, Оманом и другими странами. Об этом заявил министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"В настоящее время ведется работа по подготовке проектов безвизовых соглашений с Мексикой и Малайзией, а также с некоторыми островными государствами Карибского бассейна (Содружество Багамских Островов, Барбадос, Республика Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия). Соответствующие договоренности прорабатываются также с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией", – приводит его слова ТАСС.

Иванов уточнил, что обсуждается также вопрос увеличения безвизового нахождения Россия в Гонконге с 14 до 30 дней. Он напомнил, что сейчас в безвизовом режиме в Россию могут въезжать по общегражданским паспортам представители более чем 60 иностранных государств.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил представить предложения по установлению безвизового режима для осуществления поездок в Россию граждан в туристических, деловых, образовательных целях. Он также поручил проработать вопрос о возобновлении электронной визы для граждан государств, которые не входят в перечень недружественных государств.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!